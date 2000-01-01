Профсоюз Банка Леуми - против массовых сокращений

Председатель рабочего комитета банка Leumi Мири Рубино настаивает, что увольнения не были частью коллективного договора, который она подписала на прошлой неделе.
В частности, предполагалось сокращение персонала на 250 человек в 2019 году, и 700 – к концу 2020 года при найме 450 неквалифицированных работников, передает Globes.
Рубино заявила, что надеется убедить значительное число сотрудников досрочно уйти на пенсию, чтобы достичь к концу 2020 года своей цели в 700 человек, однако впереди ожидаются трудные переговоры.
"Каждый сотрудник, который хочет продолжать работать до 67 лет, может сделать это. Если они предлагают им 300% или 400% оплаты в качестве части добровольного досрочного выхода на пенсию и если они хотят взять ее, то это их право. Но не приходите и не говорите, что к 2020 году банк собирается уволить 700 сотрудников, когда банк также объявил, что этот год – год обслуживания. Это все равно, что сказать, что мы откроем филиал на Луне в 2020 году", – сказала она.
Рубино добавила, что отвечает за условия работы сотрудников банка и повышение зарплат, но не управляет финучреждением.
"Если кто-то сможет управлять банком, в котором на 700 сотрудников меньше, тогда удачи им. Банк объявил, что это год обслуживания, потому что до сих пор обслуживание было недостаточно хорошим. Возможно, они думают, что, применяя цифровизацию, могут справиться с нехваткой сотрудников. Но я так не считаю", – подчеркнула она.
По словам председателя рабочего комитета, филиалы все еще слишком загружены в рабочее время. Ситуация лишь усугубится, если произойдет сокращение, хотя в долгосрочной перспективе должна быть рационализация.
В любом случае сотрудники Leumi получат повышение зарплаты на 16% в течение следующих четырех лет. Эти проблемы легли на плечи нового главы совета директоров Самера Хаджа Йехия, который был назначен после отставки гендиректора банка.