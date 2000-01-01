Вы можете получить деньги, на которые вы и не рассчитывали
Члены больничных касс в Израиле, проверьте свои страховые полисы в больничных кассах, а также частные страховки. Если вы застрахованы на случай длительного ухода «Битуах сиуди», и страдаете от болезней, которые затрудняют вашу повседневную жизнь, если у вас есть по крайней мере 3 проблемы из 6 (одевание, купание, передвижение, вставание с постели, недержание и проблемы с памятью, такие как деменция или болезнь Альцгеймера), то вы вправе обратиться в страховую компанию и получить выплаты по «Битуах сиуди». Однако, это не происходит автоматически, это процесс, который требует профессиональных знаний и умения читать мелкий шрифт страховых полисов, чтобы получить максимум и не причинить ущерб из-за отсутствия знаний. Ущерб, который иногда может быть необратимым.
Необходимо знать, какие изменения были внесены в полисы медицинского страхования через больничные кассы. Например, до 2016 года каждая больничная касса имела страховой полис с различными условиями, некоторые из которых были более выгодными, а некоторые менее, например, в Леумит по полису «Битуах сиуди» производились выплаты до конца жизни застрахованного. В августе 2016 года была принята единая политика по «Битуах сиуди» во всех больничных кассах Израиля. Эти изменения могут сильно повлиять на права страхователей.
Например, у Ольги (имя изменено), члена больничной кассы «Леумит», в 2015 году произошел инсульт, после которого ее парализовало, она не может без посторонней помощи одеться, помыться и встать с постели, поэтому получает часы по уходу от Битуах Леуми.
В 2018 году Ольга связалась со страховой компанией, в которой была застрахована через больничную кассу «Леумит», но ее требование о выплате по «Битуах сиуди» было утверждено в соответствии с единым полисом, который начался в 2017 году, вместо активации предыдущего полиса, действовавшего на тот момент, когда она стала «сиудит». Это решение является критическим, потому что по предыдущему полису Ольга имеет право на пожизненные выплаты, а по новой страховке она имеет право получать деньги только в течение 5 лет.
Ольга обратилась за помощью в наш офис, мы указали ей на существенную ошибку, и подали правильно оформленный иск, после чего было принято судебное решение, соответствующее ее состоянию. Ольга получила ретроактивную выплату в сумме 50 000 шекелей и пожизненную денежную компенсацию.
И еще один пример. Игорь страдает болезнью Паркинсона и дрожью в руках и ногах. У него есть страховка «Битуах сиуди», оформленная через больничную кассу «Макаби». С 2012 года Битуах Леуми признали его нуждающимся в длительном уходе («Сиуди»), потому что ему нужна помощь в одевании, купании и походе в туалет.
Несколько месяцев назад Игорь связался с компанией Феникс – новой страховой компанией, в которую были переведены полисы по страхованию на случай длительного ухода «Битуах сиуди». Но получил отказ на том основании, что его страховой случай наступил до перевода страховок больничной кассы «Макаби» в Феникс , то есть до 2019 года. Игорь связался с нашим офисом, и после подачи нами комплексного судебного иска, получил ретроактивно выплату около 75 000 шекелей и ежемесячное пособие в размере 4 560 шекелей до конца страхового периода (всего 5 лет).
Как и в случае с Игорем, в последнее время произошло очень много случаев, когда застрахованные оказывались «между стульями», будучи застрахованными также через больничные кассы «Меухедет» и «Леумит», которые также перевели полисы «Битуах сиуди» в другие страховые компании. От их конфликтов страдают застрахованные, и требуются глубокие профессиональные юридические знания для объединения судебных исков, которые дадут желаемый результат и помогут тяжелым больным получить максимальные суммы выплат по «Битуах сиуди».
Следует отметить, что наш офис на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране, и мы знаем, как быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Наш офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар. Офис долгие годы специализируется исключительно на страховках «Битуах сиуди» на случай длительного ухода. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде «бухгалтеров», «экспертов» и так далее, не требуется никаких затрат для оплаты «мнений» врачей и т. д. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям. Мы добиваемся максимальных денежных выплат для наших клиентов без необоснованных затрат и без каких-либо обязательств.
Нам удалось добиться положительного решения по очень важному коллективному иску, которое относится к полисам «Битуах сиуди». Это решение в будущем значительно повысит возможность получить максимальный результат по искам против страховых компаний.
Наш главный офис расположен в бизнесцентре Бней-Брака. Но ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что сотрудники офиса работают по всему Израилю, от севера до юга, ВКЛЮЧАЯ ЭЙЛАТ, и могут помочь в решении ваших проблем.
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