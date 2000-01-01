03.06 07:36 MIGnews.com

90% израильтян брали кредит

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Девяносто процентов израильтян были вынуждены брать кредит хотя бы раз в жизни, сообщают результаты нового опроса.Исследование провела организация Chasdei Naomi, занимающаяся обеспечением продовольствием и другими базовыми потребностями тысяч семей по всему Израилю.Согласно опросу: 50% израильтян брали кредиты у банков как минимум один раз, 32% у члена семьи, 21% у компаний, выпускающих кредитные карты, 18% у сторонних банковских компаний и 15% на "сером" рынке или у друзей.Отмечается, что чем старше люди, тем они чаще берут кредит - 54% ​​кредитов взято людьми старше 50 лет.Также, добавляется, что харедим берут больше кредитов у близких им людей (друзей или членов семьи) по сравнению с другими. Всего их 36% от общего количества.Данные также показывают, что 71% из тех, кто взял кредит, не понимали документов, которые подписывают, и 35% из них не получили объяснения относительно рисков.