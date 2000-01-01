Израильские стартапы хвастаются высокими показателями

За первые пять месяцев 2019 года израильские стартапы привлекли более 2,8 миллиарда долларов, чтобы превзойти рекордные 6,4 миллиарда долларов, привлеченные компаниями в 2018 году.
Об этом в понедельник, 3 июня пишет портал Globes.
Израильские стартапы привлекли более 500 миллионов долларов в мае, согласно пресс-релизам компаний, которые завершили раунды финансирования.
Эта цифра может быть больше, так как некоторые предприятия предпочитают не публиковать полученные инвестиции.
Как обычно, большая часть денег, собранных в прошлом месяце, была в крупных раундах финансирования небольшим количеством компаний. 350 миллионов долларов было привлечено всего семью компаниями.
В мае компания по производству такси Gett возглавила раунд финансирования в размере 120 миллионов долларов. Компания по защите облачных вычислений Guardicore привлекла 60 миллионов долларов, а компания по анализу журналов logz.io - 52 миллиона долларов.
Компания по хранению данных Weka.io привлекла 31,7 миллиона долларов, разработчик лекарств Ayala Pharmaceuticals привлекла 30 миллионов долларов, компания Siemplify, занимающаяся кибербезопасностью, собрала 30 миллионов долларов, а компания OwnBackup, занимающаяся резервным копированием из облака в облако, - 23,25 миллиона долларов.
Прошлый год в этом плане был рекордным, поскольку инвестиции в израильские стартапы за год составили 6,4 миллиарда долларов (против 5,24 миллиарда долларов США в 2017 году).