Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильский газ начнет поступать в Египет в этом месяце | Фото:03.06 21:30   MIGnews.com

Израильский газ начнет поступать в Египет уже в этом месяце

Природный газ, добытый на территории месторождения "Тамар" начнет поступать в Египет уже 30 июня, пишет портал Globes.

По данным источников, запуск системы в эксплуатационном режиме запланирован на последний день июня.

По данным издания, на минувших выходных 90-километровый газопровод, проложенный между Ашкелоном и городом Эль-Арш в египетской провинции Северный Синай, был испытан в тестовом режиме.

Проводимые в настоящее время испытания позволят проверить, соответствует ли трубопровод всем необходимым стандартам и нормам и отсутствуют ли трещины или ржавчина, что затруднило бы выдерживание требуемого давления.

Согласно сделке, изначально газ в Египет будет поставляться в относительно небольших количествах, однако с месторождения "Тамар" в соседнюю страну планируют продавать только излишки, хотя таких излишков не ожидается в летнюю жару, когда показатели потребления электроэнергии в Израиле значительно повышаются.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:45
Израильские стартапы хвастаются высокими показателями
20:47
Операция Преемник: Габай видит лидером Аводы Яира Голана
20:45
Кнессет одобрил спорный план канатной дороги в Иерусалиме
20:35
Либерман: Заявление Смотрича - шаг к государству Галахи
20:34
Сирийские войска захватили деревню на территории мятежников
20:25
Неизвестный с молотком атаковал мечеть в Лондоне
20:19
"Габай осуществил угрозу уничтожения Аводы"
20:09
Лапид - Нетаниягу: тебе не понравится Суд Торы
20:08
Нетаниягу пока не будет заполнять министерские вакансии
19:51
Нетаниягу - Смотричу: Израиль не будет государством Галахи
19:43
Таль Руссо намерен возглавить "Аводу"
19:04
Швеция не будет добиваться задержания Ассанжа
18:45
Нидерланды выделяют $3,35 млн на борьбу с антисемитизмом
18:31
Самолет ВВС Индии исчез у границы с Китаем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus