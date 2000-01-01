Израильский газ начнет поступать в Египет уже в этом месяце
Природный газ, добытый на территории месторождения "Тамар" начнет поступать в Египет уже 30 июня, пишет портал Globes.
По данным источников, запуск системы в эксплуатационном режиме запланирован на последний день июня.
По данным издания, на минувших выходных 90-километровый газопровод, проложенный между Ашкелоном и городом Эль-Арш в египетской провинции Северный Синай, был испытан в тестовом режиме.
Проводимые в настоящее время испытания позволят проверить, соответствует ли трубопровод всем необходимым стандартам и нормам и отсутствуют ли трещины или ржавчина, что затруднило бы выдерживание требуемого давления.
Согласно сделке, изначально газ в Египет будет поставляться в относительно небольших количествах, однако с месторождения "Тамар" в соседнюю страну планируют продавать только излишки, хотя таких излишков не ожидается в летнюю жару, когда показатели потребления электроэнергии в Израиле значительно повышаются.