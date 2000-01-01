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Известная предпринимательница посетит Израиль в августе | Фото:04.06 15:07   MIGnews.com

Директор Facebook посетит Израиль в августе

Шерил Сэндберг, главный операционный директор Facebook, миллиардер, автор двух книг, в августе собирается посетить Израиль.

Об этом в понедельник сообщает финансовый сайт Calcalist, передает The Times of Israel.

Источники отмечают, что Сэндберг, которая является вторым по значимости человеком в профессиональной команде Facebook после Марка Цукерберга и которую считают одной из самых влиятельных фигур в мире технологий, приедет в Еврейское Государство с частным визитом, а не по деловым вопросам.

Кроме того, 49-летнюю Сэндберг считают одной из влиятельнейших женщин мира.

Как главный операционный директор, Сандберг отвечает за деловые отношения Facebook, включая рекламу, которая составляет основную часть доходов компании. Она превратила Facebook из растущего технологического стартапа в глобальный бизнес с доходами почти 56 миллиардов долларов в 2018 году.

Как известно, Facebook занимается исследованиями, разработками и продажами в Израиле.

Представители офиса Facebook в Израиле отказались от комментариев по этому поводу.


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