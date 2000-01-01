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Доля возобновляемых источников энергии в Германии - 47% | Фото:04.06 04:20   MIGnews.com

Доля возобновляемых источников энергии в Германии - 47%

Переход Германии на возобновляемые источники энергии продолжает набирать обороты. С начала 2019 года эта отрасль набрала рекордные 47 процентов от общего объёма производства энергии. Этот показатель значительно опережает целевой – в 2025 году планировалось удовлетворить 40-45 процентов от общего объёма электроэнергии.

Достижение за первые пять месяцев календарного года зафиксировано в документе Института Фраунгофера, ведущей исследовательской организации по возобновляемым источникам энергии. Она ведет подробный учет производства и потребления электроэнергии в Германии.

Как отмечает представитель Института Бруно Бургер, каждый месяц 2019 года приносил как минимум 40-процентную долю возобновляемой энергии, при этом доля за май составляла 50,7-процентную, а общая сумма за первые пять месяцев - 46,8 процента. Самый низкий месяц для доли возобновляемых источников энергии был февраль, с 40,2 процента.

Ранее Германия поставила перед собой цель обеспечить 40-45-процентную долю возобновляемых источников энергии в валовом потреблении электроэнергии к 2025 году и 60-65-процентную долю к 2030 году.


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