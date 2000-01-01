03.05 21:11 MIGnews.com
Teva сообщает об увеличении доходов
Израильский производитель лекарственных препаратов Teva Pharmaceutical Industries заявил о финансовом успехе в первом квартале текущего года, что стало возможно благодаря внедрению жестких мер, нацеленных на экономию.
Об этом в четверг, 3 мая сообщает
The Times of Israel
.
Представители фармацевтического гиганта отметили, что чистый доход предприятия за первый квартал 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов США или по 1,03 доллара США на каждую акцию.
Для сравнения, за аналогичный отчетный период прошлого года эти показатели составляли 580 миллионов долларов США или 0,57 доллара США на акцию.
По словам генерального директора Teva, Кэра Шульца, предприятие продолжит преследовать цели, связанные с экономией средств.
Он добавил, что компания планирует в ближайшем будущем уменьшить количество сотрудников и долговой нагрузки, которая составляет 30 млрд. долларов.
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