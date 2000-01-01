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Начнут ли дроны Amazon доставлять заказы в Израиле? | Фото:04.05 06:28   MIGnews.com

Начнут ли дроны Amazon доставлять заказы в Израиле?

На данный момент не существует каких-либо беспилотных самолетов Amazon, которые летают в изарильском небе. Однако в СМИ попала информация о том, что руководство гиганта электронной коммерции подумывает о том, чтобы использовать свой флот беспилотных летательных аппаратов для доставки заказов по территории Израиля.

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Двир Коэн, который сотрудничает с Amazon через свою компанию Amazon in a Click, считает, что коммерческий гигант уже совсем скоро решится обзавестись складами продукции в Израиле.

Коэн убежден, что в Израиле Amazon ждет успех, ведь доставлять хранимые в Израиле товары можно будет значительно быстрее.

Согласно информации издания, на прошлой неделе международная платформа сообщила израильским продавцам, что они получат возможность обслуживать покупателей в Израиле в срок от двух до трех или от трех до пяти дней, в зависимости от условий работы службы доставки заказа.

Уточняется, что эта услуга для продавцов называется Fulfillment by Merchant.

Отмечается, что израильские продавцы со своими собственными складами теперь могут отправлять продукты покупателям через Amazon.
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