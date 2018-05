04.05 06:28 MIGnews.com

Начнут ли дроны Amazon доставлять заказы в Израиле?

На данный момент не существует каких-либо беспилотных самолетов Amazon, которые летают в изарильском небе. Однако в СМИ попала информация о том, что руководство гиганта электронной коммерции подумывает о том, чтобы использовать свой флот беспилотных летательных аппаратов для доставки заказов по территории Израиля.Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel По данным издания, Двир Коэн, который сотрудничает с Amazon через свою компанию Amazon in a Click, считает, что коммерческий гигант уже совсем скоро решится обзавестись складами продукции в Израиле.Коэн убежден, что в Израиле Amazon ждет успех, ведь доставлять хранимые в Израиле товары можно будет значительно быстрее.Согласно информации издания, на прошлой неделе международная платформа сообщила израильским продавцам, что они получат возможность обслуживать покупателей в Израиле в срок от двух до трех или от трех до пяти дней, в зависимости от условий работы службы доставки заказа.Уточняется, что эта услуга для продавцов называется Fulfillment by Merchant.Отмечается, что израильские продавцы со своими собственными складами теперь могут отправлять продукты покупателям через Amazon.