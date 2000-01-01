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Мехир ле миштакен – да или нет 03.05 15:00   MIGnews.com

Мехир ле миштакен – да или нет

Программа «Цена для новосела», являющаяся детищем министра финансов Кахлона, ставит своей целью предоставить покупателям первой квартиры возможность приобрести ее со скидкой в несколько сот тысяч шекелей путем субсидирования государством стоимости земельных участков. Логика позади программы проста: земля, на которой строятся квартиры, принадлежит государству, которое может отказаться от части доходов и таким образом снизить цены на рынке. Если ранее в тендерах на приобретение государственной земли выигрывал подрядчик, предложивший наиболее высокую цену, то с 2015 года все тендеры на продажу государственной земли подрядчикам превращены в тендеры "Цена для новосела", и побеждает в них подрядчик, предложивший наиболее низкую цену на квартиру.

В процентном отношении государство предоставляет подрядчикам одинаковую скидку, но так как стоимость участка определяет рынок, то на квартиры в центре страны, где участки значительно дороже, и скидка на квартиру намного выше. К примеру, если на периферии размер скидки достигает нескольких сот тысяч шекелей, то в районах высокого спроса скидка может быть в два-три раза выше. Изначально программа предназначалась исключительно для покупателей первой квартиры, но в последнее время она была расширена и на улучшающих жилищные условия.

Принять участие в лотереях, предназначенных для покупателей первой квартиры, могут следующие категории лиц:

• Лица, не обладающие какими-либо правами на квартиру или часть квартиры, а также не обладавшие такими правами в течение последних 6 лет, а также лица, не обладающие какими-либо правами на земельный участок, предназначенный для жилищного строительства, а именно:
• Супружеские пары или пары, состоящие в гражданском браке.
• Отдельные лица (одиночки, разведенные, овдовевшие) в возрасте старше 35 лет.
• Родители-одиночки, по меньшей мере, с одним ребенком.
• Инвалиды в возрасте 21 года и старше.

Подать заявку на получение удостоверение льготника (теудат закаут) для участия в программе «Цена для новосела» можно в интернете на странице проекта http://www.dira.gov.il/zakaut/Pages/bakashat_zakaut.aspx

Как известно, основной проблемой молодых пар в покупке квартиры является отсутствие достаточного наличного капитала. Чтобы облегчить процесс, министерство финансов и Банк Израиля пришли к соглашению о том, что покупатели первой квартиры стоимостью до 1,8 миллиона шекелей в рамках проектов «Цена для новосела» смогут получить ипотеку не согласно стоимости квартиры в рамках проекта, а согласно ее рыночной стоимости. К примеру, если молодая пара покупает квартиру в рамках «Цена для новосела» за 1,3 миллиона шекелей, а оценщик определяет ее рыночную стоимость в 1,6 миллиона шекелей, то покупатели смогут получит ипотеку не в 75% от стоимости квартиры, а в 90%, и им понадобится начальный капитал не в 325 тысяч шекелей, а всего в 130 тысяч шекелей. Вместе с эти важно отметить, что в любом случае потребуется минимальный начальный капитал в 130 тысяч шекелей.

Нет никаких сомнений в том, что возможность получить финансирование в размере 90% позволяет многим парам воплотить мечту в реальность, но такой «подарок» может затем вернуться бумерангом в виде непосильных выплат по ипотечной ссуде. Вместе с этим, покупка новой квартиры в рамках льготной программы является неплохой альтернативой покупке квартиры со вторых рук с необходимостью добирать начальный капитал посредством дополнительных ссуд.

Специалисты ВМС помогут вам спланировать ипотечный кредит, разобраться во всех тонкостях программы «Цена для новосела», окажут помощь в сборе всех необходимых документов и будут сопровождать вас на протяжении всего процесса получения ипотеки, вплоть до окончательного подписания договора с банком.

Для получения дополнительной информации:

Михаил Горель / Алекс Водовоз
050-8872010 ǀ 077-4370483
info@bmcenter.co.il
http://www.bmcenter.co.il
https://www.facebook.com/pg/eventsbmc
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