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Представлен проект долгосрочного бюджета ЕС до 2027 03.05 22:39   MIGnews.com

Представлен проект долгосрочного бюджета ЕС до 2027

В среду, 2 мая, Еврокомиссия представила проект долгосрочного бюджета Европейского союза на 2021-2027 годы. Сообщается, что финансовый документ разработали с учетом выхода Британии из ЕС, говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Так, предлагается сформировать бюджет в размере €1,135 млрд в обязательствах, которые выражены в ценах 2018 года, что составляет 1,11% от валового нацдохода 27 стран-участниц ЕС.

Предлагается удвоить бюджет программ Erasmus+ и Евро корпуса солидарности; увеличить инвестиции в исследования и инновации, молодежь, цифровую экономику, безопасность и оборону.

Предлагается примерно на 5% снизить финансирование общей с/х политики и политики когезии. Также предлагается с 58 до 37 сократить количество программ путем объединения источников финансирования в новые интегрированные программы.

Сообщается, что главным новшеством в предложенном бюджете есть укрепление связи между финансированием ЕС и верховенством права… В силу этого, Комиссия предлагает новый механизм защиты бюджета Евросоюза от финрисков, которые связаны с обобщенными недостатками верховенства права в государствах-членах.

Такие инструменты позволят приостановить, уменьшить или ограничить доступ к финансированию ЕС способом, который пропорционален характеру, тяжести и масштабам недостатков верховенства права.
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