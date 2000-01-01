03.05 10:53 MIGnews.com

Авиакомпания Alitalia вновь спасена от банкротства

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Итальянская авиакомпания Alitalia во второй раз за это десятилетие была спасена от банкротства во вторник, 2 мая, когда правительство одобрило промежуточный кредит на сумму в 600 миллионов евро, чтобы сохранить работу авиакомпании, поскольку она ищет нового покупателя.Ранее сотрудники Alitalia получили шанс проголосовать 25 апреля за сокращение заработной платы и увольнения, чтобы сохранить проблемную авиакомпанию, но они отвергли эту возможность.За последнее десятилетие Alitalia потеряла миллиарды евро. Фирма возлагала надежды на план капитализации в размере 2 млрд евро, который, однако, зависел от того, согласятся ли рабочие на сокращения, согласованные правительством и рекомендованные профсоюзами. Если у рабочих нет права голоса, эти деньги не учитываются.Alitalia в 2008 году был объявлена банкротом после того, как планы по продаже были заблокированы. В 2014 году, когда авиакомпания была снова на грани краха, правительство помогло заключить сделку с компанией Etihad, которая получила 49% акций. Однако план сделать Alitalia прибыльной к 2017 году, однако, оказался дико оптимистичным.Bloomberg сообщает, что доля перевозчика на итальянском рынке упала до 18% в 2015 году, по сравнению с 23% в 2008 году. Количество пассажиров сократилось с 30 миллионов человек до 22 миллионов человек за десятилетие. Обладая высокими издержками, компания изо всех сил пытается конкурировать с бюджетными перевозчиками на маршрутах с малой протяженностью.