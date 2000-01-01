03.05 21:22 MIGnews.com

Кахлон упростит получение лицензий налогового консультанта

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Министр финансов Моше Кахлон и глава Налогового управления Моше Ашер, который также возглавляет коллегию налоговых консультантов Израиля, опубликовали меморандум закона, призванного поддержать получение обладателями высшего экономического образования лицензии налогового консультанта.В соответствии с этим документом, министр финансов, с согласия законодательной комиссии Кнессета, сможет освобождать обладателя диплома о высшем образовании в области экономики, управления производством или бухгалтерии, от некоторых экзаменов на получение лицензии налогового консультанта.Таким образом, руководство Минфина и Налогового управления надеется привлечь на рынок больше налоговых консультантов, обладающих знаниями в области экономики и финансов.