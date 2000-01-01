Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












03.05 21:22   MIGnews.com

Кахлон упростит получение лицензий налогового консультанта

Министр финансов Моше Кахлон и глава Налогового управления Моше Ашер, который также возглавляет коллегию налоговых консультантов Израиля, опубликовали меморандум закона, призванного поддержать получение обладателями высшего экономического образования лицензии налогового консультанта.

В соответствии с этим документом, министр финансов, с согласия законодательной комиссии Кнессета, сможет освобождать обладателя диплома о высшем образовании в области экономики, управления производством или бухгалтерии, от некоторых экзаменов на получение лицензии налогового консультанта.

Таким образом, руководство Минфина и Налогового управления надеется привлечь на рынок больше налоговых консультантов, обладающих знаниями в области экономики и финансов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:52
Шойгу о сотрудничестве РФ и США в Сирии: Там тесно
19:58
Европол: ISIS разрабатывает собственную соцсеть
19:35
ХАМАС призывает Трампа оказать давление на Израиль
19:33
Deutsche Bank назвал лучшие города по качеству жизни
18:55
ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле
17:33
Не хотят работать: Путин подшутил над турецкой делегацией
17:26
Аббас: мы примем лишь государство в границах 1967 года
17:26
Россия перебросила в Сирию новейший разведывательный самолет
16:50
Путин и Эрдоган на встрече обсудят поставки С-400
16:35
Британия не будет платить 100 млрд. за “Brexit”
16:20
Лондон: арестованный террорист - активист флотилии мира
16:04
Израиль сократит выплаты ООН еще на $1 миллион
15:49
МИД Израиля вызвал посла Швеции "на ковер"
15:22
Водительские права можно получать в почтовых отделениях
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus