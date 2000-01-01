03.05 16:35 MIGnews.com

Британия не будет платить 100 млрд. за “Brexit”

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Британское правительство не будет платить 100 млрд. евро за выход из Евросоюза. Об этом заявил Дэвид Дэвис, министр по выходу Великобритании из ЕС.Министр уточнил, что Британия заплатит только ту сумму, которая предусмотрена юридически, а не "просто то, что хочет Евросоюз”.Ранее СМИ сообщали, что за Brexit придется заплатить не ранее озвученные 60 млрд., а целых 100 из ужесточившихся требований стран-членов ЕС.Сумма может вырасти из-за требований Польши и Франции по уплате сельскохозяйственных субсидий странам союза. Кроме того, Германия может потребовать отчуждения британских долей в европейских активах: недвижимости, банковских депозитах и так далее, пишет Би Би Си.