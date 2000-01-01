04.05 04:42 MIGnews.com

Родителям детей до 5 лет повысили льготные налоговые единицы

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Правительство утвердило в среду, 3 мая, меморандум закона (“тазкир хок”) министра финансов Моше Кахлона о повышении и уравнивании количества льготных налоговых единиц (“некудот зикуй”) для родителей детей от рождения и до пяти лет.Благодаря нововведению, являющемуся частью разработанной специалистами Минфина во главе с Моше Кахлоном экономической программы поддержки работающих семей с детьми “Семья нетто”, располагаемый доход каждой семьи, воспитывающей маленьких детей, пополнится на сотни шекелей в месяц.“Как мы и обещали, мы стараемся как можно скорее реализовать нашу программу, чтобы не мешкать с выделением помощи работающим семьям и среднему классу. Люди достаточно ждали, чтобы получить причитающееся им от государства, - отметил Моше Кахлон. - Повышение льготных налоговых единиц добавит тысячи шекелей в год в бюджет каждой семьи. Уже очень скоро родители увидят деньги в своем семейном “нетто”.До сих пор мужчины получали одну льготную налоговую единицу к зарплате после рождения ребенка и до достижения малышом годовалого возраста, две налоговые единицы на ребенка в возрасте от года до двух лет, две налоговые единицы на ребенка от двух до трех лет и одну налоговую единицу на ребенка от трех до четырех лет. Женщины же получали половину льготной налоговой единицы на ребенка от рождения до года и по две налоговые единицы на ребенка в возрасте от года до налогового года, когда ребенку исполняется пять лет.Программа “Семья нетто” и сформулированный на ее основе законопроект Моше Кахлона предусматривают равное количество льготных налоговых единиц для мужчин и для женщин, исключающее дискриминацию одного из родителей, а также повышение количества “некудот зикуй” для каждого из родителей. От рождения ребенка и до года и матери, и отцу будет полагаться полторы льготные налоговые единицы, и на ребенка от года до налогового года, когда ребенку исполняется пять лет - две с половиной “некудот зикуй”. Отметим, что стоимость каждой льготной налоговой единицы составляет 215 шекелей, и благодаря программе “Семья нетто” чистый доход каждой семьи с детьми вырастет на несколько тысяч шекелей в год.Программа вступит в силу сразу после утверждения правительством и Кнессетом, при этом льготы будут рассчитываться ретроактивно на весь налоговый год - с января 2017 года. Стоимость этого пункта программы “Семья нетто” для государственного бюджета - 1,7 миллиарда шекелей в год.Помимо льготных налоговых единиц, программа “Семья нетто” включает отмену пошлин на мобильные телефоны, одежду для младенцев и обувь, повышение “рабочей премии” (“маанак авода”), а также субсидирование групп продленного дня с нового учебного года - возраст детей и сумма субсидии рассчитывается, исходя из социо-экономического статуса населенного пункта.