04.05 07:05 MIGnews.com

Израиль: Дополнительная компенсация резервистам

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Комиссия по резервистской службе Института национального страхования утвердила соглашение с министерством обороны, согласно которому резервисты-частные предприниматели будут иметь право на дополнительную компенсацию за потерю доходов и ущерб, нанесенный бизнесу во время их призыва на резервистскую службу. В соответствии с законом о воинской службе, каждый человек, призванный на резервистскую службу (милуим), имеет право на получение компенсации из Института национального страхования.Размер дополнительной компенсации составит 25% от годового дохода, и она будет выплачиваться в рамках пособия для резервистов. Соглашение между Битуах Леуми и министерством обороны требует ратификации комиссией Кнессета по труду и благосостоянию. Компенсация для резервистов является альтернативой зарплате и финансируется министерством обороны. Его цель предотвратить финансовый ущерб, который может понести резервист во время сборов. Компенсация высчитывается в соответствии со средним доходом до выхода на сборы и может быть увеличена на основе годового дохода.В феврале 2016 года межминистерская законодательная комиссия приняла проект поправки к закону об Институте национального страхования, предусматривающей увеличение компенсации для резервистов из числа частных предпринимателей. Авторы законопроекта разработали его с целью устранения несправедливости по отношению к владельцам малых бизнесов, несущих резервистскую службу. Речь шла о суммах, идентичных утвержденным в рамках нынешнего соглашения, основой законопроекта послужило утверждение о том, что финансовый ущерб, причиняемый частным предпринимателям во время призыва на резервистские сборы, значительно превышает ущерб, причиняемый наемным работникам. В отличие от наемного работника, частный предприниматель, оторванный от бизнеса, может потерять клиентов, что окажет пагубное влияние на бизнес в долгосрочной перспективе. При этом денежная компенсация не покрывает всех расходов по переменным и постоянным платежам, таким как аренда жилья, муниципальные налоги, счета за телефон, зарплата работникам и тому подобное. Законопроект предлагал приблизить выплаты за пропущенные рабочие дни к реальности.Стоимость достигнутого соглашения оценивается в 17 миллионов шекелей ежегодно, его финансирование ляжет на министерство обороны.