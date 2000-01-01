03.04 12:23 MIGnews.com

Lotte Group продолжит инвестировать в свой бизнес в Китае

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Южнокорейская Lotte Group продолжит инвестировать в свой бизнес в Китае, несмотря на растущую дипломатическую напряженность в отношении развертывания американской системы противоракетной обороны, как заявил высокопоставленный представитель Lotte в понедельник, 3 апреля.Хванг Каг-гю, глава Lotte Corporate Innovation Office, также сообщил репортерам, что первоначальное публичное предложение Hotel Lotte будет зависеть от его ключевого беспошлинного бизнеса, восстанавливающегося после влияния "THAAD".Китайские власти в прошлом месяце закрыли десятки розничных магазинов Lotte после проведения инспекций, усиливая давление на конгломерат после того, как он согласился предоставить землю для размещения американской ракетной системы (THAAD) за пределами Сеула в ответ на ракетную угрозу со стороны Северной Кореи.