Лучший работодатель в Израиле - компания Philip Morris
"Филип Моррис" бьет рекорд: в четвертый раз подряд компания завоевала тутул "Лучший работодатель страны". Почетный титул присваивает The Top Employers Institute- по итогам проверок систем управления компанией.
The Top Employers Institute - независимый глобальный институт, который проверяет системы управления большими компаниями, в которых занято не менее 250 человек. В соответствии с установленными критериями проверяются условия труда работников, системы подготовки и переквалификации, возможности карьерного роста, регулирование заработной платы и так далее. Среди израильских компаний, которые получали почетный титул в 2019 году: SalesForce, Takeda Israel, SAP Israel, DHL Express.
Генеральный директор компании Рои Амит: "Получение высокого звания "Лучшего работодателя Израиля" - в четвертый раз подряд подтверждает, что наша компания придает большое значение профессиональному совершенствованию кадров.
Сейчас наша компания проходит период трансформации, ее девизом становятся слова: "Будущее - без дыма и огня". Конечно, на работников компании возлагается большая ответственность за воплощение этого инновационного подхода. Мы ценим наших работников и продолжил вкладывать силы и средства в систему профессионального роста сотрудников".
На израильском рынке компания присутствует с 2011 года, предлагая покупателям всемирно известные табачные бренды. В ней занято более 300 работников. Сейчас компания сосредоточила свои силы на продвижениии альтернатив обычному курению - для взрослых курильщиков. IQOS - флагманский инновационный продукт нового типа, в его разработку вложены миллиарды долларов.
В 2017 году IQOS был впервые презентован в Тель-Авиве. Израильским курильщикам старше 18 лет предложена возможность присоединиться к 9 миллионам курильщиков по всему миру. которые перешли на высокотехнологичный продукт.
Одновременно компания получила звание - лучшего работодателя на Ближнем Востоке.