МАГАТЭ разоблачит секреты Ирана по ядерной программе
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представит доклад с критикой Ирана, который не допускает специалистов к ряду связанных с ядерной энергетикой объектов для проведения инспекций.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.
Помимо квартального отчета об увеличении Ираном запасов обогащенного урана, МАГАТЭ планирует представить отдельный документ с критикой исламской республики за отказ в предоставлении доступа к некоторым ядерным объектам.
"Второй доклад будет посвящен вопросам гарантий, связанных с объектами, доступ к которым МАГАТЭ не получило. Мы знаем о двух случаях, однако не знаем, включит ли МАГАТЭ оба этих случая", – сказал один из дипломатов.
По словам представителя Совета управляющих МАГАТЭ, целью доклада является демонстрация новой ужесточенной политики генерального директора Рафаэля Гросси. В настоящее время представители агентства пытаются получить доступ к одному или нескольким объектам в Иране, которые, по данным израильской разведки, связаны с ядерной деятельностью.