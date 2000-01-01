Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











МАГАТЭ обличит секреты Ирана по ядерной программе | Фото:03.03 19:36   MIGnews.com

МАГАТЭ разоблачит секреты Ирана по ядерной программе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представит доклад с критикой Ирана, который не допускает специалистов к ряду связанных с ядерной энергетикой объектов для проведения инспекций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Помимо квартального отчета об увеличении Ираном запасов обогащенного урана, МАГАТЭ планирует представить отдельный документ с критикой исламской республики за отказ в предоставлении доступа к некоторым ядерным объектам.

"Второй доклад будет посвящен вопросам гарантий, связанных с объектами, доступ к которым МАГАТЭ не получило. Мы знаем о двух случаях, однако не знаем, включит ли МАГАТЭ оба этих случая", – сказал один из дипломатов.

По словам представителя Совета управляющих МАГАТЭ, целью доклада является демонстрация новой ужесточенной политики генерального директора Рафаэля Гросси. В настоящее время представители агентства пытаются получить доступ к одному или нескольким объектам в Иране, которые, по данным израильской разведки, связаны с ядерной деятельностью.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:54
В иранских моргах не хватает мест для погибших от COVID-19
19:39
Правые стремятся лишить Либермана права вето
19:01
"Ликуд" хочет заполучить Орли Леви-Абукасис
18:23
В продажу поступили секс-куклы в виде Греты Тунберг
18:11
Меркель выступила за создание зон безопасности в Сирии
17:29
Результаты выборов: осталось 400 000 голосов - 8 мест
17:13
В Бейт-Шемеш змея напала на 15-летнего подростка
17:05
Иран: к борьбе с коронавирусом подключаются военные
17:01
Нетаниягу провел встречу с главами правых партий
16:50
Сербия закупит у Израиля значительное количество оружия
16:45
Американские граждане могут попасть под карантин в Израиле
16:21
Apple отправила в Китай подарки всем сотрудникам в карантине
16:01
El Al отменила рейсы на Кипр из-за коронавируса
15:55
ХАМАС: Россия приняла 4 условия по палестинскому вопросу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus