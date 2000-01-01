В Израиле не хватает 10 тысяч инженеров

На конференции директоров учебных заведений на Мертвом море директор академического центра Лев в Иерусалиме Йоси Заира рассказал об острой нехватке в Израиле инженеров.
Центр Лев специализируется на подготовке инженеров. Многие его выпускники работают в оборонной промышленности.
Заира отметил, что во всех отраслях израильской промышленности существует большой спрос на инженеров всех специализаций, и поэтому трудоустройство выпускников центра гарантировано. В настоящее время в Израиле не хватает около 10 тысяч инженеров.