04.02 06:22 MIGnews.com

В Израиле не хватает 10 тысяч инженеров

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На конференции директоров учебных заведений на Мертвом море директор академического центра Лев в Иерусалиме Йоси Заира рассказал об острой нехватке в Израиле инженеров.Центр Лев специализируется на подготовке инженеров. Многие его выпускники работают в оборонной промышленности.Заира отметил, что во всех отраслях израильской промышленности существует большой спрос на инженеров всех специализаций, и поэтому трудоустройство выпускников центра гарантировано. В настоящее время в Израиле не хватает около 10 тысяч инженеров.