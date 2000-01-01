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Турция об East Med: грязные планы обречены на провал | Фото:03.01 08:56   MIGnews.com

Турция об East Med: грязные планы обречены на провал

Турция осудила подписание соглашения между Грецией, Кипром и Израилем о строительстве газопровода East Med.

После официального заявления Министерства иностранных дел представитель внешнеполитического ведомства Хами Аксой назвал соответствующие действия – "бесполезным шагом".

"Любой проект без учета Турции, которая имеет самую длинную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и киприотов-турок, которые имеют равные права на природные ресурсы острова Кипр, не может быть успешным. Мы еще раз доводим этот факт до сведения международного сообщества", – сказал он.

По словам Аксоя, Турция является наиболее коммерчески осуществимым и безопасным маршрутом для использования и передачи природных ресурсов в Восточном Средиземноморье

"Такие грязные планы в будущем потерпят неудачу точно так же, как и в прошлом", – констатировал представитель турецкого МИД.


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