Турция об East Med: грязные планы обречены на провал
Турция осудила подписание соглашения между Грецией, Кипром и Израилем о строительстве газопровода East Med.
После официального заявления Министерства иностранных дел представитель внешнеполитического ведомства Хами Аксой назвал соответствующие действия – "бесполезным шагом".
"Любой проект без учета Турции, которая имеет самую длинную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и киприотов-турок, которые имеют равные права на природные ресурсы острова Кипр, не может быть успешным. Мы еще раз доводим этот факт до сведения международного сообщества", – сказал он.
По словам Аксоя, Турция является наиболее коммерчески осуществимым и безопасным маршрутом для использования и передачи природных ресурсов в Восточном Средиземноморье
"Такие грязные планы в будущем потерпят неудачу точно так же, как и в прошлом", – констатировал представитель турецкого МИД.