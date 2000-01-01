03.01 11:30 MIGnews.com

После смерти Сулеймани цены на нефть начали резко расти

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Нефть подскочила почти до $ 70 за баррель после смерти генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.Хотя никакие нефтяные установки не пострадали, убийство одного из самых влиятельных генералов Ирана является провокацией, которая усиливает напряженность между Вашингтоном и Тегераном.К полудню в Сингапуре цены на сырую нефть несколько снизились, но остались на самом высоком уровне с сентября. Лондонская нефть марки Brent подорожала на $ 2,12, или 3,2%, до $68,37 за баррель."Это больше, чем просто кровоточащий нос Ирана", - говорит Стивен Иннес, главный рыночный стратег AxiTrader Ltd. "Это агрессивная демонстрация силы и откровенная провокация, которая может спровоцировать еще одну ближневосточную войну."