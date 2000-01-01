После смерти Сулеймани цены на нефть начали резко расти
Нефть подскочила почти до $ 70 за баррель после смерти генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Хотя никакие нефтяные установки не пострадали, убийство одного из самых влиятельных генералов Ирана является провокацией, которая усиливает напряженность между Вашингтоном и Тегераном.
К полудню в Сингапуре цены на сырую нефть несколько снизились, но остались на самом высоком уровне с сентября. Лондонская нефть марки Brent подорожала на $ 2,12, или 3,2%, до $68,37 за баррель.
"Это больше, чем просто кровоточащий нос Ирана", - говорит Стивен Иннес, главный рыночный стратег AxiTrader Ltd. "Это агрессивная демонстрация силы и откровенная провокация, которая может спровоцировать еще одну ближневосточную войну."