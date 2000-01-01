03.01 22:15 MIGnews.com

Нефть обновила максимумы июля 2015 года

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Цены на эталонные марки нефти - WTI и Brent — вернулись в лето 2015 года, обновив максимумы июля. Фьючерсы на Brent скакнули до 58 долларов 37 центов, на WTI — до 55 долларов 24 центов за бочку, сообщает "Интерфакс".Рынок черного золота встретил 2017 год с оптимизмом, поскольку крупнейшие нефтепроизводители мира пообещали сократить добычу, что повлечет за собой рост цен. Только на этих ожиданиях в 2016 году WTI продемонстрировала рост на 45 процентов - это максимальный рост за 7 лет. Brent не отставала и выросла за год на 52 процента, также продемонстрировав рекордный подъем с 2009 года.На волне подъема нефтяных котировок на биржах продемонстрированы и другие рекорды. Так фондовый индекс ММВБ обновил максимум с декабря 2016 года, достигнув 2258,77 пунктов. Основные фишки также показали рост в первый день торгов. Оптимистические прогнозы не могли не повлиять валютный рынок - рубль подрос. Доллар и евро существенно снизили в цене: за американскую валюту на рынке давали около 61 рубля, за европейскую — почти 64.