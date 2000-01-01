03.01 13:10 MIGnews.com

Рекордные поставки автомобилей в Израиль

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В 2016 году в Израиль было импортировано 286 728 новых автомобилей, не включая такси. Это - на 12,5% больше, чем в 2015 году, сообщает деловое издание Globes.Корейские марки являются чемпионами израильских продаж: Hyundai продал 39 086 машин - на 25%, чем в 2015, Kia - 38 069, на 13% больше, чем в 2015.На третьем месте в рейтинге популярности - Toyota, продавшая 30040 автомобилей, и на четвертом - Skoda с 19 511 машин.Ожидается, что только в январе 2017 года в Израиль будет поставлено 36 тысяч новых автомобилей.