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03.01 13:10   MIGnews.com

Рекордные поставки автомобилей в Израиль

В 2016 году в Израиль было импортировано 286 728 новых автомобилей, не включая такси. Это - на 12,5% больше, чем в 2015 году, сообщает деловое издание Globes.

Корейские марки являются чемпионами израильских продаж: Hyundai продал 39 086 машин - на 25%, чем в 2015, Kia - 38 069, на 13% больше, чем в 2015.

На третьем месте в рейтинге популярности - Toyota, продавшая 30040 автомобилей, и на четвертом - Skoda с 19 511 машин.

Ожидается, что только в январе 2017 года в Израиль будет поставлено 36 тысяч новых автомобилей.
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