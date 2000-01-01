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Газовики вскоре начнут добычу с месторождения Левиафан | Фото:02.12 17:40   MIGnews.com

Газовики вскоре начнут добычу с месторождения Левиафан

Специалисты начнут добычу на крупнейшем в Израиле месторождении природного газа Левиафан для внутреннего рынка уже в декабре, а вскоре после этого начнет экспорт "голубого топлива" в Египет и Иорданию.

Об этом заявил вице-президент энергетической компании Noble Energy по региональным вопросам Биньямин Зомер на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, сообщает The Times of Israel.

"В течение двух-трех недель мы откроем скважины и начнем поставлять газ. До конца года мы начнем поставлять его на внутренний рынок, а через несколько недель начнем экспортировать в Египет и Иорданию", - заявил Зомер.

Начало добычи начнется примерно через девять лет после разведки месторождения в открытом море. Этот шаг приведет страну к энергетической независимости и считается одной из важнейших вех в ее экономической истории.

"Мы находимся в финальном тестировании и воплощаем все в жизнь. Это захватывающие времена для Израиля", - сказал в свою очередь вице-президент Noble Energy по крупным проектам Джордж Хэтфилд.


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