02.12 12:39 MIGnews.com

Таксисты - против общественного транспорта в шабат

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Газета Маарив опубликовала материал о том, что израильские таксисты сильно пострадали от инициативы мэров городов Гуш-Дана - введения бесплатного общественного транспорта в выходные дни.В Израиле работают 27 тысяч такси и 30-35 тысяч таксистов.Водитель такси с пятилетним стажем Хайя Вернер рассказывает: “Я - единственный человек, зарабатывающий в семье, и я чувствую, что у нас просто все отобрали. В первые же выходные мы почувствовали значительное замедление в работе. Меньше пассажиров, меньше вызовов, больше простоев, более длинные поездки. Я в ужасе жду - что же будет дальше. Я не против шаттлов, но пусть подумают и о нас, пусть для нас найдут решение. Не наносите ущерб заработкам других. Нам вредят по всем направлениям. Скоро значительно снизят тарифы - и это тоже ударит по нам. У нас нет выходных, я не могу себе позволить больничный . Наши расходы очень велики. Нам нужно работать целый месяц только ради того, чтобы покрыть расходы на машину”.С 1 января в Израиле снижают тарифы на поездку в такси. Тарифы на поездку в городе днем снизятся на 10%, ночью, на - 20%, на межгородские поездки (кроме пятницы - субботы) на 30-40%.Таксисты сейчас разрабатывают планы борьбы за выживание. Один из них говорит: "Я — против блокирования дорог. Это бьет по больным, по пожилым людям. Я за то,чтобы делать все по закону. Я не хочу, чтобы из-за меня страдали другие”. Таксист рассказывает: “Мы бросаем семьи и детей чтобы работать в пятницу и субботу. Я работал в прошлую субботу. Я сделал только две поездки. Всегда была работа в пятницу и субботу. Теперь люди больше не ищут такси. И пассажиры правы. У них есть бесплатные шаттлы. Зачем им такси? Я не говорю что они не правы. Я говорю, что те, кто принимал решения, должны были подумать и о нас. В один день они придут, спросят - что мы зарабатываем? А мы не зарабатываем ничего! И правительствам и муниципалитетам, в конечном итоге, придется за это платить”.Большая часть водителей такси работала по субботам. Доля них объем работы и заработки сократились уже на 30%. С их точки зрения, речь идет о “нечестной конкуренции”. Таксисты Гуш-Дана угрожают “огромными протестами” из-за начала функционирования общественного транспорта в шабат в Тель-Авиве и в ряде соседних городов.Выходные - главный источник доходов таксистов, но бесплатный общественный транспорт в шабат лишает их значительной части клиентов.Таксисты угрожают организовать “громадные демонстрации” и даже заблокировать дороги.Глава Ассоциации Таксистов Марк Азаров говорит: “Это экономически нечестно. Не может быть ситуации, в которой мы платим налоги, а они на эти деньги будут давать субсидии моим конкурентам. У нас нет проблем с автобусами в шабат, у нас есть проблема с тем, что эти автобусы - бесплатные. Тот, кто хочет отдыхать - пусть платит. Вот и все”.