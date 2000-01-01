Госкомиссия отвергла ветротурбины в Нижней Галилее
Национальный комитет по инфраструктуре отклонил план установки 20 ветряных турбин в Рамат-Сирин, в регионе Нижняя Галилея.
Как сообщает Haarez, такое решение принято впервые за 17 лет существования комитета.
Группа указала на потенциальный ущерб, причиненный популяции птиц и летучих мышей, а также на вмешательство в операции ВВС Израиля, что было поддержано 11 чиновниками при одном воздержавшемся.
Комитет был создан в 2002 году, а его полномочия аналогичны полномочиям Национального совета по планированию и строительству.
Организации по защите окружающей среды и военные регулярно выступают против проектов ветряных турбин в Израиле. И в прошлом они неоднократно мешали планам.
В свою очередь, нацкомитет по инфраструктуре одобрил около 100 проектов, на принятие решения выделял от 2 до 2,5 лет. Управление планирования Израиля, независимое подразделение Министерства финансов, на протяжении многих лет заявляло, что комитет утверждает планы быстро, но не жертвует необходимостью профессиональных обсуждений и тщательного изучения.
Представители некоммерческой организации Общества защиты природы в Израиле утверждают, что тот факт, что ветряная электростанция Рамат-Сирин является первым проектом, когда-либо отклоненным комиссией, доказывает "печальную ситуацию".