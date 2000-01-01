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Министерство финансов готовится к третьим выборам  02.10 11:02   MIGnews.com

Министерство финансов готовится к третьим выборам 

Израильские СМИ сообщают о том, что чиновники министерства финансов начали разрабатывать планы финансирования третьих подряд выборов в Кнессет.

Высокопоставленный сановник министерства сообщил газете Едиот Ахронот: “Чрезвычайные экономические меры неизбежны, среди прочего придется урезать план реформ, в том числе, субсидирование дошкольного образования”.

В конце этого года заканчиваются различные важные программы в области образования, здравоохранения и социальной помощи. Большая часть из них в конце 2018-го была продлена на год, но без функционирующего правительства и нормального бюджета это не представляется возможным сейчас. Речь идет о сумме примерно в один миллиард шекелей. Финансирование этих программ не будет возможным без специального разрешения юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.

Срок действия одобренного бюджета истекает 31 декабря. С этого момента, финансирование статей бюджета будет осуществляться в размере 1/12 части размера одобренного бюджета на 2019 год каждый месяц. В связи с ростом численности населения на 2% речь идет о фактическом урезании бюджетных расходов.

Источник газеты говорит: “Продолжение управлением дефицита не представляется возможным без интервенции с целью предотвращения его увеличения. Нам придется пойти на бюджетные маневры”. Под “маневрами” чиновники министерства понимают сокращение расходов.

Генеральный директор министерства финансов Шай Хабад заявил: “Мы проведем глубокое обсуждение того, как следует действовать дальше, и мы потребуем действий от юридического советника правительства. Мы не хотим, например, ни в коем случае, останавливать финансирование программы продленок. но мы должны изыскать под это финансовые ресурсы”.


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