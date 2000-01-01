02.08 15:33 MIGnews.com

Израиль: Новый виток спроса на ипотеку

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Рынок ипотечных ссуд продолжает набирать обороты после некоторого застоя: специалисты в банковской сфере полагают, что в июле будет выдано ипотеки не менее чем на 5,5 миллиардов шекелей. Для сравнения, за последние 12 месяцев банки выдавали в среднем ипотечных ссуд на 4,6 миллиарда шекелей.На ипотечном рынке летние месяцы традиционно считаются более сильными, так как многие покупатели предпочитают закрывать сделки до начала учебного года. На этом основании можно предположить, что и в августе активность покупателей не упадет. Вместе с этим, показатели текущего года значительно превосходят показатели прошлого: в июле 2017 года было выдано ипотеки на 5,1 миллиарда шекелей.Еще одной важной причиной роста активности на рынке ипотечных ссуд является программа «Цена для новосела». В банках отмечают, что скачок спроса на рынке ипотечного кредитования связан с тем, что на данном этапе начинают брать ссуды победители лотерей в 2016 и начале 2017 года — на первом этапе они использовали личный капитал, а теперь, когда проект продвинулся, перешли на этап получения ипотеки.Согласно оценкам, на программу «Цена для новосела» на данном этапе приходится 10% от общего объема ипотечных ссуд, но в банках полагают, что с продвижением строительства проектов почти 20% ипотечных ссуд будет выдаваться участникам льготной программы.Активность на рынке ипотечных ссуд растет уже несколько месяцев. В марте и в мае банками было выдано ипотеки более чем на 5 миллиардов шекелей, а в апреле несколько меньше ввиду большого количества праздничных дней. Точные данные за июнь пока что не обнародованы, но в банках утверждают, что и в этом месяце объемы ипотеки превысили 5 миллиардов. Июль, как уже отмечалось, должен стать рекордным месяцем с не менее чем 5,5 миллиардами шекелей.Таким образом, во многом благодаря программе «Цена для новосела», 2018 год может стать поворотным на рынке ипотечных ссуд после слабого 2017 года с падением объемов ипотеки почти на 10%.