Роман Абрамович купил особняк в Герцлии за $65 млн

По данным издания, сделка была заключена в январе 2020 года, незадолго до того, как пандемия смертоносного коронавируса COVID-19 добралась до Израиля. За год до этого владелец футбольного клуба "Челси" арендовал дом, после чего купил его у управляющего британского хедж-фонда, соучредителя Brevan Howard Asset Management Алана Ховарда.
Особняк состоит из двух зданий общей площадью 2 тыс. кв. метров и занимает четыре участка. Говард в свое время инвестировал в собственность десятки миллионов долларов.
"В поместье есть теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для проведения мероприятий", – сказано в сообщении.
Что примечательно, это не единственный объект элитной недвижимости в Израиле, приобретенный бизнесменом. Ранее Абрамович купил в Тель-Авиве за $25 млн отель-бутик "Варсано" и прилегающий участок в 1,5 тыс. кв. метров.
Напомним, что гражданство Израиля Абрамович получил после скандала с британской визой, которую ему не продлили. Как сообщалось, алию он планировал совершить уже давно, хотя многие считают, что истинной его целью была возможность безвизового посещения Великобритании.