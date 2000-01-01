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Роман Абрамович купил особняк в Герцлии за $65 млн | Фото:02.06 07:48   MIGnews.com

Роман Абрамович купил особняк в Герцлии за $65 млн

Бизнесмен Роман Абрамович купил виллу в Израиле за $65 миллионов, которая располагается в городе Герцлия.

Об этом сообщает Globes со ссылкой на источник.

По данным издания, сделка была заключена в январе 2020 года, незадолго до того, как пандемия смертоносного коронавируса COVID-19 добралась до Израиля. За год до этого владелец футбольного клуба "Челси" арендовал дом, после чего купил его у управляющего британского хедж-фонда, соучредителя Brevan Howard Asset Management Алана Ховарда.

Особняк состоит из двух зданий общей площадью 2 тыс. кв. метров и занимает четыре участка. Говард в свое время инвестировал в собственность десятки миллионов долларов.

"В поместье есть теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для проведения мероприятий", – сказано в сообщении.

Что примечательно, это не единственный объект элитной недвижимости в Израиле, приобретенный бизнесменом. Ранее Абрамович купил в Тель-Авиве за $25 млн отель-бутик "Варсано" и прилегающий участок в 1,5 тыс. кв. метров.

Напомним, что гражданство Израиля Абрамович получил после скандала с британской визой, которую ему не продлили. Как сообщалось, алию он планировал совершить уже давно, хотя многие считают, что истинной его целью была возможность безвизового посещения Великобритании.


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