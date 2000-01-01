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США наказали компании, поставлявшие нефть Венесуэле | Фото:03.06 07:10   MIGnews.com

США наказали компании, поставлявшие нефть Венесуэле

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении четырех компаний, которые поставляли сырую нефть в Венесуэлу.

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 2 июня.

"Соединенные Штаты продолжат преследовать тех, кто поддерживает этот коррумпированный режим и способствует продолжению страданий венесуэльского народа", – сказал министр финансов Стивен Мнучин.

В частности, три компании зарегистрированы на Маршалловых островах, еще одна – в Греции. Также под санкции подпали четыре нефтяных танкера.


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