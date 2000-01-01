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Египет обзаведется фрегатами и боевыми самолетами из Италии | Фото:03.06 03:36   MIGnews.com

Египет обзаведется фрегатами и боевыми самолетами из Италии

Правительство Италии собирается одобрить сделку о поставке Египту партии новейших вооружений, в числе которых боевые самолеты и фрегаты.

Об этом сообщает Oriental Express.

В частности, на вооружение египетских ВМС поступят шесть фрегатов класса Bergamini. Из них четыре будут специально построены для Египта, а два – переданы из состава итальянского флота.

Также Египту будут выделены 24 боевых самолетов Eurofighter Typhoon, столько же учебно-тренировочных Airmake M-346 и 20 ракетных установок.

В состав египетского флота на данный момент входит восемь подводных лодок, среди которых четыре – из Германии, два вертолетоносца класса "Мистраль", семь фрегатов и семь корветов, 45 ракетных и торпедных катеров.


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