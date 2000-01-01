Египет обзаведется фрегатами и боевыми самолетами из Италии

В частности, на вооружение египетских ВМС поступят шесть фрегатов класса Bergamini. Из них четыре будут специально построены для Египта, а два – переданы из состава итальянского флота.
Также Египту будут выделены 24 боевых самолетов Eurofighter Typhoon, столько же учебно-тренировочных Airmake M-346 и 20 ракетных установок.
В состав египетского флота на данный момент входит восемь подводных лодок, среди которых четыре – из Германии, два вертолетоносца класса "Мистраль", семь фрегатов и семь корветов, 45 ракетных и торпедных катеров.