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Управление аэропортов приостановило работу El Al | Фото:02.06 21:17   MIGnews.com

Управление аэропортов приостановило работу с El Al

Управление аэропортов Израиля объявило о приостановке предоставления услуг авиакомпании El Al, которая продолжает выполнять международные грузовые рейсы.

Соответствующее решение было принято 2 июня.

Причиной послужил накопившийся долг авиакомпании в размере 60 миллионов шекелей.

Это объявление стало еще одним ударом по El Al, которая до сих пор не смогла достичь соглашения после нескольких месяцев переговоров с министерством финансов по поводу финансовой помощи на сумму 400 миллионов долларов.


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