02.06 21:17 MIGnews.com

Управление аэропортов приостановило работу с El Al

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Управление аэропортов Израиля объявило о приостановке предоставления услуг авиакомпании El Al, которая продолжает выполнять международные грузовые рейсы.Соответствующее решение было принято 2 июня.Причиной послужил накопившийся долг авиакомпании в размере 60 миллионов шекелей.Это объявление стало еще одним ударом по El Al, которая до сих пор не смогла достичь соглашения после нескольких месяцев переговоров с министерством финансов по поводу финансовой помощи на сумму 400 миллионов долларов.