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Впервые: В аэропорту Бен-Гурион открылся VIP-терминал | Фото:02.05 14:28   MIGnews.com

Впервые: В аэропорту Бен-Гурион открылся VIP-терминал

Терминал Fattal, первый частный терминал в аэропорту Бен-Гурион, открывается сегодня после заключения соглашения между бюджетным департаментом Министерства финансов, Налоговым управлением Израиля и Управлением аэропортов Израиля.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает портал Globes.

Терминал первоначально будет использоваться для делегаций на Евровидение - исполнителей и представителей СМИ, посещающих Израиль.

По данным источников, Fattal будет управлять терминалом площадью 1300 квадратных метров, который находится рядом с вестибюлем Терминала 1 и стоит 18 миллионов шекелей по 10-летней франшизе.

Терминал предназначен в основном для людей, летающих на частных самолетах. Он был завершен в начале апреля, но с тех пор не был открыт для публики.

Терминал предлагает все предполетные и постполетные услуги для пассажиров. Поэтому налоговый орган потребовал разместить в нем свой персонал, включая представителей таможни, прежде чем разрешить терминалу работать.


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