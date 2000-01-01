Впервые: В аэропорту Бен-Гурион открылся VIP-терминал
Терминал Fattal, первый частный терминал в аэропорту Бен-Гурион, открывается сегодня после заключения соглашения между бюджетным департаментом Министерства финансов, Налоговым управлением Израиля и Управлением аэропортов Израиля.
Терминал первоначально будет использоваться для делегаций на Евровидение - исполнителей и представителей СМИ, посещающих Израиль.
По данным источников, Fattal будет управлять терминалом площадью 1300 квадратных метров, который находится рядом с вестибюлем Терминала 1 и стоит 18 миллионов шекелей по 10-летней франшизе.
Терминал предназначен в основном для людей, летающих на частных самолетах. Он был завершен в начале апреля, но с тех пор не был открыт для публики.
Терминал предлагает все предполетные и постполетные услуги для пассажиров. Поэтому налоговый орган потребовал разместить в нем свой персонал, включая представителей таможни, прежде чем разрешить терминалу работать.