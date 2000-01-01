02.05 12:14 MIGnews.com

В Хайфе пришвартовался самый большой корабль

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Впервые в истории гигантский контейнеровоз, на борту которого находится 15 300 контейнеров, пришвартовался в порту Хайфы.Корабль Maersk Hamburg пришвартовался в порту Хайфы вечером 1 мая.Корабль располагает емкостью 15 300 TEU (стандартный дватифутовый эквивалент)длина корабля - 360 метров, ширина - 54 метра, глубина погружения - 15 метров.Корабль провел в порт Хайфы капитан порта Одед Голь Варди и лоцман Стас Болотин - при помощи пяти буксиров.До последнего времени считалось, что корабли с подобными габаритами смогут заходить только в строящиеся новые порты Ашдода и Хайфы. Тем не менее, порт Хайфы провел все необходимые приготовления, включая покупку двух специальных кранов, способных разгружать подобные корабли, и углубление акватории порта, после чего прием гигантских контейнеровозов тал возможным.Корабль прибыл в Хайфу в рамках постоянно действующей торговой линии, которой оперируют два крупнейших перевозчика в мире - Maersk и Msc.Линия начинается в портах Дальнего Востока и из Хайфы продолжается к Адриатическому побережью, и затем - обратно идет на Дальний Восток. По этому маршруту в Израиль прибывают контейнеры компании Zim.Начиная с этой недели, такие контейнеровозы начнут регулярно прибывать в Хайфу. На следующей неделе, в День Независимости ожидается прибытие Maersk Havana, находящегося сейчас в Красном море. Это - один из самых новых кораблей такого типа, спущенный на воду в январе этого года.Эшель Армони, председатель правления Порта Хайфы заявил: “Это очень волнующее событие, и оно происходит в волнующее время. Оно является выражением доверия двух крупнейших судоходных компаний мира к порту Хайфы и его возможностям. Речь идет об осуществлении стратегического плана, над которым мы работали два года”.Армони подчеркнул: "Корабли таких размеров не прибывают в порт без того, чтобы сначала оценить его возможности по сведению к минимуму их времени нахождения у причала. Судоходные компании получают прекрасное обслуживание в порту Хайфы, и он ценят наш эффективный сервис".