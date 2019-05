02.05 11:36 MIGnews.com

Производитель прилавков Caesarstone сократит 7% персонала

Израильская компания-производитель прилавков Caesarstone Ltd. сообщила в среду, что планирует сократить 7% своего персонала в подразделениях по всему миру в рамках стратегии, направленной на повышение эффективности компании, поскольку фирма объявила о своих убытках в первом квартале этого года по сравнению с прибылью в прошлом году.Об этом в четверг, 2 мая пишет The Times of Israel По данным Calcalist, в настоящее время в компании работает около 1500 человек по всему миру, в результате чего число людей, которые потеряют работу, составит около 100 человек.Согласно информации издания, около 80% сокращаемого персонала приходится на США, а 20% - в Израиле.Количество сотрудников Caesarstone в мире сократится примерно на 7% "во всех бизнес-единицах и регионах", говорится в заявлении, что позволит фирме, которая производит столешницы из искусственного камня, мрамора и гранита, "повысить эффективность в ряде областей, включая производство, цепочку поставок и общие и административные функции".