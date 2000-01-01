Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Экономпроблемы ограничили военный бюджет РФ 02.05 08:02   MIGnews.com

Военный бюджет России урезан на 20%

Военные расходы Российской Федерации снизились в минувшем году на $13,9 млрд впервые за 19 лет. В докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира, который посвящен глобальному росту военных расходов, сообщается, что Россия снизила расходы на оборону на 20%.

Стоит отметить, что снижение финансирования последний раз было зафиксировано в 1998 году. В прошлом году из казны на нужды армии было согласовано выделение $66,3 млрд. По мнению экспертов - это наибольшее сокращение оборонного бюджета среди всех стран мира.

Поясняется это экономситуацией в государстве: невозможность властей направлять денег, хотя модернизация вооруженных сил - главная задача для РФ.

По словам старшего научного сотрудника SIPRI Симона Веземана из-за экономтрудностей доля военных расходов в российском ВВП сократилась до 4,3% в 2017 году с 5,5 % в 2016 году, говорится в докладе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:59
Япония будет содействовать урегулированию ситуации в регионе
07:14
"Теперь иранцы точно должны будут отреагировать"
07:01
Групповая драка в реанимации больницы Рамбам  
06:42
Полицейских пытались сбить автомобилем в Иерусалиме
06:34
Отныне израильские судьи будут опираться на еврейское право
05:06
Казначея Ватикана будут судить за педофилию
04:50
Отчим Ким Кардашьян собрался замуж за транссексуала
03:39
Львицы пытались вломиться в машину к туристам на сафари  
02:13
Неизвестный скинул в мусорный бак аэропорта золотые слитки
01:33
Бразилец 22 года живет на пляже в замке из песка
00:27
Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна за загубленную карьеру
23:28
В Иране запретили использовать Telegram
22:17
Французы митинговали против медведей
21:48
Жители Кирьят-Арбы смогут посещать бассейн всей семьей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus