Военный бюджет России урезан на 20%

Военные расходы Российской Федерации снизились в минувшем году на $13,9 млрд впервые за 19 лет. В докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира, который посвящен глобальному росту военных расходов, сообщается, что Россия снизила расходы на оборону на 20%.
Стоит отметить, что снижение финансирования последний раз было зафиксировано в 1998 году. В прошлом году из казны на нужды армии было согласовано выделение $66,3 млрд. По мнению экспертов - это наибольшее сокращение оборонного бюджета среди всех стран мира.
Поясняется это экономситуацией в государстве: невозможность властей направлять денег, хотя модернизация вооруженных сил - главная задача для РФ.
По словам старшего научного сотрудника SIPRI Симона Веземана из-за экономтрудностей доля военных расходов в российском ВВП сократилась до 4,3% в 2017 году с 5,5 % в 2016 году, говорится в докладе.