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Голландия: 85% беженцев все еще безработны 02.05 20:56   MIGnews.com

Голландия: 85% беженцев все еще безработны

Лишь 15% беженцев, получивших убежище и разрешение работать в Нидерландах, начиная с 2014 года, пользуются этим правом. Такие результаты доклада Центрального бюро статистики королевства опубликовала газета Die Telegraaf.

Так, подавляющее большинство беженцев уже 2,5 года остаются безработными и живут за счет пособий, несмотря на то, что им выдали разрешения на работу. При этом эксперты не рассчитывают на то, что картина кардинально поменяется в ближайшие годы.

Большинством из тех работающих 15% являются сирийцы и эритрейцы, но и они работают неполный день.

Проанализировав данный за 1999-2005 года местный эксперт в сфере иммиграции Ян ван де Бик прогнозирует ограниченный рост числа работающих беженцев – до 40% за следующие 10 лет.

По его словам, причина этого банальна – разница между платой за неквалифицированный труд и пособием ничтожна.

"Кроме того, безусловно, очень сложно найти и сохранить работу в совершенно чужой стране", - добавил ван де Бик.

На прошлой неделе он предупредил правительство о том, что программу соцподдержки ждет коллапс, если Нидерланды не закроют свои границы для мигрантов из стран третьего мира.
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