Меркель: ЕС добьется отказа США от пошлин на металл
В рамках пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет добиваться скорейшего полного отказа США от пошлин на металл для Евросоюза.
"Мы подчёркиваем, что считаем неоправданными все эти требования о таможенных пошлинах и что хотим добиться для себя бессрочного исключения", - передали выстьупление Меркель на RT.
Ранее, 1 мая, президент США Дональд Трамп отложил принятие торговых пошлин на импорт металла для Евросоюза до 1 июня. Согласно готовому указу, для ряда стран появится налог на импорт стали в размере 25%, а на импорт аллюминия - 10%, а для Южной Кореи налог на импорт металла должен обнулиться.