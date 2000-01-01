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Фото из архива 03.05 05:37   MIGnews.com

Меркель: ЕС добьется отказа США от пошлин на металл

В рамках пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет добиваться скорейшего полного отказа США от пошлин на металл для Евросоюза.

"Мы подчёркиваем, что считаем неоправданными все эти требования о таможенных пошлинах и что хотим добиться для себя бессрочного исключения", - передали выстьупление Меркель на RT.

Ранее, 1 мая, президент США Дональд Трамп отложил принятие торговых пошлин на импорт металла для Евросоюза до 1 июня. Согласно готовому указу, для ряда стран появится налог на импорт стали в размере 25%, а на импорт аллюминия - 10%, а для Южной Кореи налог на импорт металла должен обнулиться.
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