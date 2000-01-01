02.05 19:38 MIGnews.com

Израиль увеличил на 40% экспорт вооружений

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За прошедший год Израиль заключил договоров об экспорте продукции оборонной промышленности на 9,2 млрд. долларов, что на 40% больше, чем годом ранее. Таким образом, продажи оборонпрома продолжают расти третий год к ряду.Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе СИБАТ, экспортного подразделения министерства обороны Еврейского государства"Это важное достижение экспорта израильского оборонпрома, прежде всего, свидетельствует об уважаемости и престижности израильских оборонных достижений во всем мире и о том, что на нашу продукцию есть спрос. Оборонная отрасль Израиля пользуется в мире большим уважением и надежностью благодаря передовым и высококачественным технологиям, основанным на уникальных решениях, проверенных ЦАХАЛом", - заявил директор СИБАТ, бригадный генерал в отставке Михаэль Бен-Барух.По данным СИБАТ, в 2017 году израильские компании продавали за границу системы противоракетной обороны (31%), радиолокационные системы (17%), бортовую электронику для авиации (14%), боеприпасы (9%), системы связи (9%), оптические средства (8 %), беспилотники (2%), системы морской навигации (1%) и спутники (1%).При этом больше всего израильских вооружений купили страны Азиатско-Тихоокеанского региона (58%). За ним следуют Европа (21%), Северная Америка (14%), Африка (5%) и Латинская Америка (2%).Главная причина спроса на израильское военные разработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – рост опасений терактов.Бен-Барух отметил, что Израиль входит в десятку главных экспортеров вооружений в мире. Его слова подтверждает недавний доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в котором Израиль занял пятое место в списке поставщиков оружия – после США, России, Франции и Германии.В прошлом году главным покупателем израильских вооружений стала Индия, которая приобрела их на 715 млн долларов. За ней следуют Вьетнам (142 млн), Азербайджан (137 млн) и Филиппины (21 млн).