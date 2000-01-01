02.05 19:35 MIGnews.com

Тенденция на рынке жилья давит на продавцов

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Снижающиеся уже 5 месяцев цены на жилье, во многом благодаря давлению правительства и падению спроса, не оставляют продавцам жилья со вторых рук выбора, вынуждая их снижать цены. Исследование, проведенное институтом Эльров на основании данных электронной доски объявлений Yad2 и Налогового управления, показало, что те, кто выставил квартиры на продажу в Yad2, продали их в последнем квартале 2017 года в среднем ниже на 6,7% (108,5 тысяч шекелей), чем просили изначально.Исследование показывает, что в то время, когда официальные данные указывают лишь на незначительное снижение цен, владельцы квартир готовы идти на более значительные уступки. Судя по всему, большинство владельцев недвижимости уже не верит в дальнейший рост цен и выражает готовность идти навстречу покупателям. В институте Эльров, в рамках исследования, проверили тенденцию на рынке жилья со вторых рук в 28 городах в период с 2015 года до последнего квартала 2017 года. Исследователи отслеживали объявления о продаже, публикуемые на электронной доске, сравнивая их с реальными суммами сделок согласно отчетности, поступающей в Налоговое управление.Продавец, публикующий объявление на электронной доске, изначально предлагает квартиру по более высокой цене чем та, которую он стремится получить. Исследователи обнаружили, что в периоды высокого уровня спроса во время переговоров с покупателями продавцы снижают цену в среднем на 60-70 тысяч шекелей. Подобная ситуация наблюдалась, к примеру, во втором квартале 2015 года, когда инвесторы торопились заключить сделки накануне повышения налогов на инвестиции в недвижимость, а продавцы – по следам столь высокого спроса — были готовы сбросить в среднем 62.000 шекелей (4,1%) от запрашиваемой цены.Вслед за этим спрос начал падать, и продавцы начали демонстрировать большую гибкость. В первом квартале 2016 года сумма скидки достигла в среднем 78.000 шекелей, в первом квартале 2017 года она выросла до 88.000 шекелей, а в конце 2017 года достигла 109.000 шекелей. Другими словами, если в конце 2015 года продавцы выражали готовность снизить цену на 4,5%, то в первом квартале 2017 года в рамках переговоров между покупателем и продавцом цена снижалась в среднем на 6,7%.Согласно исследованию, наибольшую готовность к компромиссам выразили продавцы в Беэр-Шеве (7,6%) и Хайфе (7%). Возможно, это связано с большим количество проектов «Цена для новосела», возводимых на юге страны и вокруг Хайфы. Самые несговорчивые продавцы оказались в Ашдоде — размер скидки в городе составил в среднем 3,9%.