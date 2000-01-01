02.05 16:34 MIGnews.com

Израиль: топ-менеджеры с топ-зарплатами

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Топ-менеджеры израильских публичных компаний заработали в среднем 4 миллиона шекелей в 2017 году, что почти на 14% больше, чем в 2016 году (около 3,5 миллионов шекелей). Данные, представленные консалтинговой компанией BDO Ziv Haft указывают на то, то в компаниях, акции которых котируются на бирже Тель-Авива, зарплаты топ-менеджеров продолжают расти. У компании проанализировали зарплаты нескольких сот топ-менеджеров из компаний, акции которых входят в индекс ТА 125.Наиболее высокие зарплаты у топ-менеджеров публичных компаний в сфере высоких технологий. Средняя зарплата топ-менеджера хай-тек компании, входящей в индекс ТА 125, составил 5,8 миллиона шекелей, что почти на 50% выше средней зарплаты топ-менеджеров компаний, принадлежащих к другим основным отраслям в индексе ТА 125 — порядка 3,8 миллиона шекелей.Среди самых высокооплачиваемых топ-менеджеров расположилась верхушка находящегося в глубоком кризисе фармацевтического концерна Тева. Невзирая на необходимость сокращений и задолженность концерна в более чем 30 миллиардов долларов, восемь топ-менеджеров Тевы заработали в 2017 году более 165 миллионов шекелей.На нижних ступенях расположилось руководство банков, попавшее под действие закона об ограничениях зарплат топ-менеджеров, с годовой зарплатой в 2,75 миллиона шекелей. рядом с ними расположились и остальные «жертвы» закона — руководители страховых и финансовых компаний, вынужденных довольствоваться в среднем 3 миллионами шекелей в год.Топ менеджеры компаний в сфере недвижимости зарабатывают в среднем 4 миллиона шекелей в год. В среднем стоимость найма топ-менеджера компании, акции которой входят в индекс ТА 125, составляет 418 тысяч шекелей в месяц.Средняя годовая зарплата топ-менеджера крупной публичной компании в 26 раз превышает размер средней зарплаты в Израиле за 12 месяцев (около 153 тысяч шекелей). Что касается минимальной заработной платы — около 5 тысяч шекелей в месяц или около 72 тысяч шекелей в год (2017), то один топ-менеджер зарабатывал в 2017 году как 55 работников, получающих минимальную зарплату.