02.05 15:15 MIGnews.com

Британия объявила войну иноолигархам

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В Великобритании был принят закон, предусматривающий раскрытие имен владельцев счетов в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах – он ударит и по российским, и украинским олигархам.Дело в том, что Запад осознал, какая угроза есть в офшорных зонах. Это связано с санкциями против окружения президента РФ, ведь российские олигархи выводят миллиардные суммы в оффшоры, ставшие убежищем для нелегального бизнеса, который уже представляет угрозу нацбезопасности ведущих западных стран.Конфликтолог-международник Григорий Перепелица заявил, что Британия славилась либеральным законодательством в отношении иностранных инвестиций, и российский бизнес занимал очень сильные позиции на лондонской бирже.Офшор - сейф для действий иноспецслужб, прежде всего российских, занимающихся подкупом западного политикума; убежище для торговли наркотиками, включая финансирование терроризма.Офшорные зоны стали представлять угрозу нацбезопасности стран, в первую очередь Великобритании и США, Германии.