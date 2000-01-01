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Британия объявила войну иноолигархам 02.05 15:15   MIGnews.com

Британия объявила войну иноолигархам

В Великобритании был принят закон, предусматривающий раскрытие имен владельцев счетов в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах – он ударит и по российским, и украинским олигархам.

Дело в том, что Запад осознал, какая угроза есть в офшорных зонах. Это связано с санкциями против окружения президента РФ, ведь российские олигархи выводят миллиардные суммы в оффшоры, ставшие убежищем для нелегального бизнеса, который уже представляет угрозу нацбезопасности ведущих западных стран.

Конфликтолог-международник Григорий Перепелица заявил, что Британия славилась либеральным законодательством в отношении иностранных инвестиций, и российский бизнес занимал очень сильные позиции на лондонской бирже.

Офшор - сейф для действий иноспецслужб, прежде всего российских, занимающихся подкупом западного политикума; убежище для торговли наркотиками, включая финансирование терроризма.

Офшорные зоны стали представлять угрозу нацбезопасности стран, в первую очередь Великобритании и США, Германии.
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