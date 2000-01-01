02.04 21:14 MIGnews.com

Конец беспределу в аэропорту Бен-Гурион

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Обсуждения продолжались полгода, но оно того стоило. Министерства финансов и транспорта смогли договориться с Управлением аэропортов о введении новой модели работы таксопарка в международном аэропорту Бен-Гурион. Согласно новой модели — с целью как расширения пакета предоставляемых услуг, так и снижения их стоимости — на территории аэропорта будет действовать не одна станция такси, как это происходит сегодня, а открыт доступ для всех такси, въезжающих на территорию терминала. Это положит конец ситуации, при которой 70% доставивших пассажиров в аэропорт такси, покидают его порожними из-за того, что станция такси Хадар-Лод является монополистом в аэропорту. Чтобы не оказаться в убытке, владельцы такси увеличили стоимость поездки в Бен-Гурион, так что пассажиром фактически приходится оплачивать поездку в оба конца.Отвечать за работу станции будет оператор, выбранный в рамках тендера на основе размера скидки, которую он сможет предоставить пассажирам от стандартной стоимости согласно прейскуранту. Оператор тоже не останется в убытке, потому что ему не придется платить высокие отчисления Управлению аэропортов, как это происходит сегодня, и что является одной из основных причин высокой стоимости поездки из аэропорта. Управление продолжит получать «плату за проезд» в размере 5 шекелей за каждое такси, покинувшее аэропорт с пассажирами.Новый оператор должен будет обеспечить бесперебойную работу такси в аэропорту в течение 24 часов в сутки, включая выходные и праздники. Также он должен будет разработать специальное мобильное приложение, позволяющее вызвать такси.На протяжении последних 40 лет в Бен-Гурион действовует станция такси Хадар-Лод, а тендеры проводились на основе размера отчислений Управлению аэропортов. Кто больше готов отчислять, тот и победил. У пассажиров, прилетающих в Израиль, просто нет выбора: в аэропорту полностью отсутствует конкуренция, а в праздничные и выходные дни еще и отсутствует общественный транспорт. Не сладко приходится и самим водителям такси. По их словам, (как выяснило экономическое издание TheMarker) они платят 2.750 шекелей в месяц станции такси за организацию работы, 7 шекелей за каждую поездку и еще 5 шекелей Управлению аэропортов при выезде с пассажирами. В сумме получается порядка 3.800 шекелей выплат в месяц и это еще до налога в размере 2,5 шекелей на километр поездки.