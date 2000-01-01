02.03 16:41 MIGnews.com

Пошлины на товар из Европы - удар по сотрудничеству США и ЕС

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Пошлины США на сталь и алюминий похоронят проект создания зоны свободной торговли между Евросоюзом и США (TTIP). Об этом сообщил ТАСС источник из института ЕС."Введение пошлин администрацией США на сталь и алюминий окончательно похоронит проект создания зоны свободной торговли между ЕС и США . Это решение идет вразрез с самим духом переговоров по TTIP. ЕС уверен, что торговля - это процесс, в котором могут выиграть обе стороны. Напротив, в торговых войнах, которыми грозит президент Трамп, как мы знаем из истории, бывают только проигравшие", - приводит агентство слова собеседника.При этом, по словам официального представителя Еврокомиссии Александра Винтерштайна, ЕК обязательно примет ответные меры на действия Соединенных Штатов Америки.Ранее глава Белого Дома Дональд Трамп объявил о намерениях ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. Сокращение поставок в США этой продукции сократится на 25% и 10% соответственно. Такие меры Трамп объяснил тем, что стране необходимо возрождать свою промышленность, а не закупать ее за рубежом.В Европе на эти слова отреагировали категорически, поскольку введение пошлин с американской стороны "ставит под угрозу тысячи европейских рабочих мест"."ЕС будет реагировать решительно и соразмерно для защиты своих интересов", - заявил глава Европейской комиссии Жан-Юнкер.Переговоры по TTIP между Вашингтоном и Брюсселем длятся еще с 2013 года. По оценкам ЕК данное соглашение позволило бы создать странам создать свыше 13 млн новых рабочих мест и поспособствовало росту международной торговли. Создание свободной зоны торговли объединило бы почти половину всего мирового объема ВВП и треть глобального товарооборота.