Израиль начал экспорт газа в Иорданию

Впервые за историю существования государства Израиль начал экспорт своего газа. Как сообщает AFP, в январе поставками "голубого топлива" в Иордании занялась израильская компания Delek Drilling – один из разработчиков шельфовых газовых запасов Израиля.
Как сообщил в пресс-службе компании, хотя официально об этом еще не заявили, это первый случай, чтобы Израиль экспортировал свой газ другим странам. Покупают его иорданские фирмы Arab Potash и Jordan Bromine, которые в 2014 году подписали 15-летнее соглашение об импорте 2 млрд. кубометров газа из месторождения "Тамар". Как сообщается, сумма сделки составила 771 млн. долларов.
В сентябре 2016 года было подписано более крупное соглашение о поставках газа из месторождения "Левиафан" на 10 млрд. долларов, которые должны начаться в 2019 году. Данный договор был встречен массовыми протестами, на которых протестующие требовали, чтобы правительство Хашимитского королевства перестало "финансированию сионистского образования из карманов иорданцев".