02.03 16:14 MIGnews.com

Сколько тратит израильская семья в месяц

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26-го февраля в Израиле праздновали День семьи и накануне этой замечательной даты Центральное статистическое управление опубликовало данные относительно расходов израильских семей в 2015 году. Согласно отчету, среднестатистическая семья тратила ежемесячно на покупки и оплату услуг 15.407 шекелей. Семья без детей тратила в среднем 13.313 шекелей, семья с детьми — 18 тысяч шекелей, то есть в 1,4 раза больше. Естественно, расходы зависят и от количества детей в семье: семья с двумя детьми тратила 17.377 шекелей в месяц, семья с тремя детьми — 19.027 шекелей.Наиболее крупной статьей расхода являлась (является по сей день и, скорее всего, будет являться и в будущем) расход на жилье — в среднем 24,7%. На втором месте расходы на транспорт и связь — в среднем 20,1% от общей суммы расходов. У 94,9% семей с детьми и у 59,2% семей без детей имелось более одного мобильного телефона. У 80,9% семей с детьми есть как минимум одна машина по сравнению с 60,6% семей без детей.В семьях с детьми тратят на просвещение, культуру и развлечения в два раза больше, чем в семьях без детей — 2.356 шекелей или 14,7% от общей суммы расходов по сравнению с 1.144 шекеля, что составляет всего 8,6% ежемесячного расхода.Только на просвещение в 2015 году семья с детьми тратила в среднем 1.384 шекеля. Самым «тяжелым» расходом стала оплата детских садов и яслей, затем следуют кружки, дополнительные занятия и продленка.И что же со стороны доходов? По данным отчета, средний доход семьи составил в 2015 году 18.671 шекель, что соответствует данным Центрального статистического бюро от ноября 2016 года, согласно которым размер средней зарплаты в 2015 года составлял 9.503 шекеля. Вместе с этим, размер медианной зарплаты, то есть той, меньше которой зарабатывают 50% наемных работников в стране, составил 6.884 шекеля. А тот факт, что более миллиона наемных работников получают не более минимальной заработной платы, и вовсе заставляет задуматься о соответствии статей расхода и дохода.Тем не менее, в отчете ЦСБ отмечается, что семья с детьми зарабатывала в среднем 21.616 шекелей, что в 1,3 раза больше, чем семья без детей (16.292 шекеля). Среди семей с двумя детьми, у 88,2% основой дохода являлась заработная плата, у 7,7% — пособия. Среди семей с 3 и более детьми, 9% жили на пособия и 86,1% — на зарплату или доход от бизнеса.