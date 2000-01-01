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03.03 08:08   MIGnews.com

В Израиле введен банковский паспорт

Все клиенты коммерческих банков, как частные, так и предприниматели, получили так называемые «банковские паспорта» за 2016 год. Речь идет о ежегодном отчете о состоянии банковских счетов, ссудах, размере выплачиваемых комиссионных и тому подобное. Решение о введении банковского паспорта, принятое банком Израиля, позволяет клиенту коммерческого банка, принявшему решение покинуть свой банк, предоставить другому банку документ, в котором будет отражена информация о состоянии счета клиента, его активах и пассивах, ссудах, а также будут указаны размеры комиссионных, взимаемых банком.

Наличие информации поможет клиенту вести переговоры с другими банками с целью улучшения условий и снижения стоимости получения банковских услуг. Естественно, что наиболее обеспеченным клиентам банков не требуется подобный документ, они получают лучшее обслуживание и не стоят в очередях, берут ссуды на лучших условиях и получают более высокий процент на депозиты. Такая ситуация является абсурдной по своей сути, ведь на таких клиентах банк зарабатывает намного меньше, чем на тех, кто с трудом сводит концы с концами, постоянно берет дорогостоящие ссуды и «сидит в минусе». Эти клиенты, по сути справляющиеся со своими обязательствами, являются настоящим кладом, но банки не считают нужным выражать свою любовь по отношению к ним.

Причина проста: они все равно практически прикованы к банку, ведь при большом количестве обязательств и ссуд переход из банка в банк является более чем проблематичным. Появление банковского паспорта позволяет клиенту получить простой документ, в котором отражена вся картина. Все отчеты стандартизированы, прозрачны и позволяют легко сравнивать информацию. Среди прочего, в отчете будут указаны такие данные, как средний доход и расход за месяц, даты "выхода без штрафа" для вкладов и ссуд, средняя стоимость овердрафта и так далее. Банк Израиля призывает израильтян пользоваться «банковскими паспортами» для получения от банков более выгодных условий ведения счета.
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