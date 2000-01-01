02.02 12:21 MIGnews.com

Биткоин стремительно падает в цене

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Стоимость биткоина опустилась до отметки в девять тысяч долларов, сообщает CoinMarketCap.Также на портал отмечает, что на сегодняшний день курс криптовалюты варьируется от 8,65 тысячи долларов до 8,8 тыс.Уточняется, что резкое падение курса связано с внешними угрозами , такими как запрет компании Facebook ее рекламировать, а также размещать рекламу о бирных аукционах. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, "вводящей в заблуждение".Кроме того, в Индии выразили желание запретить криптовалюту, поскольку в Нью-Дели считают ее незаконной. Ограничение на рынке также затронули и инвесторов в Южной Корее: в начале проходящей недели в стране вступили в силу новые правила, согласно которым, для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.Кроме того, по данным CoinMarketCap, помимо биткоина дешевеют и еще ряд цифровых валют: Ethereum опустился в цене до 956,8 долларов за одну единицу, Ripple - до 0,85 доллара, а Bitcoin Cash - до 1,18 тысячи долларов.