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Биткоин стремительно падает в цене 02.02 12:21   MIGnews.com

Биткоин стремительно падает в цене

Стоимость биткоина опустилась до отметки в девять тысяч долларов, сообщает CoinMarketCap.

Также на портал отмечает, что на сегодняшний день курс криптовалюты варьируется от 8,65 тысячи долларов до 8,8 тыс.

Уточняется, что резкое падение курса связано с внешними угрозами , такими как запрет компании Facebook ее рекламировать, а также размещать рекламу о бирных аукционах. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, "вводящей в заблуждение".

Кроме того, в Индии выразили желание запретить криптовалюту, поскольку в Нью-Дели считают ее незаконной. Ограничение на рынке также затронули и инвесторов в Южной Корее: в начале проходящей недели в стране вступили в силу новые правила, согласно которым, для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

Кроме того, по данным CoinMarketCap, помимо биткоина дешевеют и еще ряд цифровых валют: Ethereum опустился в цене до 956,8 долларов за одну единицу, Ripple - до 0,85 доллара, а Bitcoin Cash - до 1,18 тысячи долларов.
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