03.02 05:11 MIGnews.com

Состояние российских миллиардеров выросло почти на $8 млрд

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С начала года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на $7,9 млрд. Об этом говорится в Bloomberg Billionaires Index (BBI) по итогам расчета стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам.Список возглавил президент компании "Русал" Олег Дерипаска — его капитал в январе возрос на $1,7 млрд до $7,8 млрд.На втором месте — основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. За первый месяц 2017 года его капитал увеличился на $1,1 млрд и составил $7,5 млрд.Третье место в рейтинге досталось главе совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину, чье состояние выросло на $941,5 млн до $1,41 млрд.Также в первую десятку вошли основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (+$898,5 млн), основатель USM Holdings Алишер Усманов (+$875 млн) и глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг (+$697,7 млн).