Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Состояние российских миллиардеров выросло почти на $8 млрд | Фото: Thinkstock03.02 05:11   MIGnews.com

Состояние российских миллиардеров выросло почти на $8 млрд

С начала года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на $7,9 млрд. Об этом говорится в Bloomberg Billionaires Index (BBI) по итогам расчета стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам.

Список возглавил президент компании "Русал" Олег Дерипаска — его капитал в январе возрос на $1,7 млрд до $7,8 млрд.

На втором месте — основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. За первый месяц 2017 года его капитал увеличился на $1,1 млрд и составил $7,5 млрд.

Третье место в рейтинге досталось главе совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину, чье состояние выросло на $941,5 млн до $1,41 млрд.

Также в первую десятку вошли основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (+$898,5 млн), основатель USM Holdings Алишер Усманов (+$875 млн) и глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг (+$697,7 млн).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:55
Названы сроки падения Луны на Землю
03:11
Леонардо Ди Каприо станет новым Шерлоком Холмсом
02:25
Лошадь разбилась о трибуну во время родео  
01:13
Фото Беременной Бейонсе набрало рекордное количество лайков
00:11
У Бритни Спирс выпрыгнула грудь из платья прямо на сцене  
22:23
Ученые: Космос омолаживает организм
21:55
Шварценеггер – Трампу: Почему бы нам не поменяться местами?  
21:46
Трамп опроверг смягчение санкций против России
21:43
Как правильно сопоставить возраст собаки и человека
21:21
Израиль и Турция провели первые политические консультации
20:59
Правительство Британии опубликовало план Brexit
20:36
Трамп намерен ускорить переговоры по NAFTA
20:13
Террористка совершила автомобильный теракт в Адам  
20:06
К концу зимы пенсионеры получат денег на обогрев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus